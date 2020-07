Uomini e Donne, l’annuncio del fidanzamento di un’ex partecipante (Di giovedì 16 luglio 2020) L’annuncio del fidanzamento Uomini e Donne è un programma ideato da Maria De Filippi, affinché i partecipanti possano trovare l’anima gemella. Molti sono riusciti a scoprire il vero amore al punto tale da compiere dei passi importanti. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, per esempio, sono coniugi da qualche anno e da poco sono diventati genitori. Sossio Aruta e Ursula Bennardo vivono sotto lo stesso tetto con la piccola Bianca e i figli nati dalle rispettive relazioni precedenti. Nessuno avrebbe mai scommesso su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in passato, ma attualmente in tanti si sono ricreduti. Purtroppo non tutti hanno la fortuna di trovare la persona giusta nello studio, però all’esterno le cose sono andate diversamente per Irene Capuano. ‘Il fidanzato conosce molto bene ... Leggi su kontrokultura

