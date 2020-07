Sky e DAZN gratis: la GDF sequestra un sito internet (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella mattinata di oggi la Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo, di un sito internet utilizzato per la visione illegale di TV a pagamento, e l’ulteriore sequestro di 11 carte Postepay disposto dalla Procura della Repubblica di Teramo per il reato … L'articolo Sky e DAZN gratis: la GDF sequestra un sito internet è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

