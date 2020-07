Scambiano Snoop Dogg per un immigrato clandestino, pioggia di insulti per il rapper sui social (Di giovedì 16 luglio 2020) Confondono Snoop Dogg p er un immigrato clandestino e lo insultano sui social . Decisamente un epic fail quello in cui sono caduti decine di utenti su Facebok dopo che una pagina satirica ha creato un ... Leggi su leggo

giornalettismo : BREVE STORIA TRISTE. Una pagina satirica pubblica una foto del rapper #SnoopDogg. I leghisti lo scambiano per un… - robertoissor : Scambiano Snoop Dogg per un immigrato clandestino, pioggia di insulti per il rapper sui social - cesarebrogi1 : RT @giornalettismo: BREVE STORIA TRISTE. Una pagina satirica pubblica una foto del rapper #SnoopDogg. I leghisti lo scambiano per un mig… - n_nad1a : RT @giornalettismo: BREVE STORIA TRISTE. Una pagina satirica pubblica una foto del rapper #SnoopDogg. I leghisti lo scambiano per un mig… - rocknrolla10000 : RT @giornalettismo: BREVE STORIA TRISTE. Una pagina satirica pubblica una foto del rapper #SnoopDogg. I leghisti lo scambiano per un mig… -