Sarri: «Preferisco prendere un gol in contropiede che dormire in difesa» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio della Juve contro il Sassuolo Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio della Juve contro il Sassuolo. Queste le sue parole. «A me i momenti di passività non è che piacciano molto. Io Preferisco prendere un gol in contropiede, piuttosto che per passività ai limiti della nostra area di rigore. C’è qualcosa in questo momento che porta a questo, stanchezza mentale o fisica, non lo so. E’ sicuramente un momento strano della stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: La Juve subisce troppo? Sarri: 'Preferisco prendere un gol in contropiede che dormire in difesa' - TuttoMercatoWeb : La Juve subisce troppo? Sarri: 'Preferisco prendere un gol in contropiede che dormire in difesa' - AndreazaccaAZ36 : @CAMARDELLAGio Io preferisco Locatelli. Più fisico, più giovane e utile anche un domani senza Sarri. Ha fatto progressi enormi. - AndreazaccaAZ36 : @KarlOne71 Certo. Ma la domanda è: ritieni Sarri adatto ad una squadra con CR7, Dybala ed altri campioni difficilme… - dialessandro5 : @Mmm87616395 @MarcoGiordano6 Assolutamente no. Con sarri squadra altissima e fraseggio corto. Con Gattuso triangol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Preferisco Sarri: "Preferisco prendere gol in contropiede piuttosto che per passività" GonfiaLaRete Sarri: «Preferisco prendere un gol in contropiede che dormire in difesa» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio della Juve contro il Sassuolo. Queste le sue parole. «A me i momenti di passività non è che piacciano molto. Io preferisco ...

Juventus, Sarri: “Momento strano della stagione. Siamo stanchi”

Severe le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Dopo il rocambolesco pareggio col Sassuolo per 3-3, il tecnico della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara. Questo, uno stralci ...

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio della Juve contro il Sassuolo. Queste le sue parole. «A me i momenti di passività non è che piacciano molto. Io preferisco ...Severe le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Dopo il rocambolesco pareggio col Sassuolo per 3-3, il tecnico della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara. Questo, uno stralci ...