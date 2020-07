Portava a spasso il cane in un parco: aggredita e violentata (Di giovedì 16 luglio 2020) Portava a spasso il cane in un parco: aggredita e violentata. Vittima trascinata in un punto dove poi ha subito lo stupro Stava portando a spasso il suo cane poco dopo le 18 in un parco di Milano, quando ha subito un’aggressione improvvisa. Nello specifico la donna, 45 anni, si trovava al parco Monte Stella, … L'articolo Portava a spasso il cane in un parco: aggredita e violentata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

