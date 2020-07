Playoff Serie C, regolamento semifinali: chi passa in caso di pareggio (Di giovedì 16 luglio 2020) Al via le semifinali dei Playoff di Serie C, ecco il regolamento per quanto riguarda il passaggio del turno in finale in caso di pareggio. Siamo giunti finalmente alle final four di questa intensa post season e per la prima volta la squadra che giocherà formalmente in casa non godrà dei vantaggi di giocare per due risultati su tre. Non ci saranno infatti teste di Serie in Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese, dunque passerà il turno chi farà più gol: in caso di pareggio, via libera a supplementari ed eventuali rigori per designare le squadre finaliste. Leggi su sportface

Il piazzamento al 5° posto nella stagione regolare e il posizionamento tra le migliori 8 formazioni dell'intera serie C dopo i play off, rappresentano il miglior risultato fin qui registrato dalla Ter ...

Ieri il consiglio federale della Figh, ufficiale la rinuncia del Gaeta; Pontinia ripescata nella A1 femminile

Si è svolto ieri, in video conferenza, il consiglio federale della FIGH, la federazione pallamano. L’argomento centrale era la definizione degli organici della serie A1 e A2 maschile e femminile. Il m ...

