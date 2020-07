P&G, nel prossimo decennio tutte le attività a emissioni zero (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La natura è il miglior alleato per salvare il pianeta dalla catastrofe climatica. Per questo, Procter & Gamble adotta le “Natural Climate Solutions”, le “Soluzioni naturali per il clima” per realizzare i suoi obiettivi di sostenibilità. Consapevole di quanto sia urgente agire a livello mondiale per contrastare il cambiamento climatico, P&G ha infatti deciso di rafforzare il proprio impegno ponendosi un obiettivo ancora più ambizioso: oltre a ridurre del 50% le sue emissioni di gas serra e ad acquistare il 100% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030, si impegnerà per rendere le sue attività a zero emissioni nel prossimo decennio. Ciò vuol dire, secondo le stime attuali, bilanciare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Devo ancora capire se al governo ci siano incapaci o complici di questa assurda tratta di esseri umani. Questo è il… - matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - matteosalvinimi : Il “criminale” per questo delinquente, fanatico e violento, sarei io...?? P.s. Speriamo non esca più di galera. - marcoarchetti : @stosuIIaIuna @Eileen70197023 @LaBui_P Ti credo. Anch'io non credo alla lettura aprioristica della presunta dispera… - stosuIIaIuna : @Eileen70197023 @LaBui_P @marcoarchetti a fare le cose da sola me le godo di più e me le vivo meglio, cosa volete c… -