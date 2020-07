Oriana Sabatini, cellulite e smagliature in bella mostra: il coraggioso messaggio contro il body shaming [VIDEO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Instagram è pieno di VIDEO in cui modelle, donne dello spettacolo e influencer postano filmati dei loro fisici tonici e perfetti, merito non solo di una cura del corpo maniacale, ma anche di qualche filtro o ritocco utili a mascherare qualche difetto. Oriana Sabatini ha deciso di pubblicare un VIDEO diverso dal solito. La fidanzata di Dybala mostra cellulite, smagliature e difetti del proprio corpo per lanciare un forte messaggio contro il body shaming. In allegato un messaggio che spiega il motivo di tale gesto: “ieri ho mangiato fino ad abbuffarmi, oggi sarebbe inimmaginabile caricare qualcosa sui social network, e tanto meno mostrare qualsiasi ... Leggi su sportfair

MartinaC1203 : RT @Whatsername__93: Oriana Sabatini (figa atomica, specifichiamo) posta un video in cui fa vedere le sue imperfezioni fisiche. Paulo ripos… - ItaliaConAngeT : RT @AnnalisaLuchi: Stamattina Paola Turani che mostra le macchie sul viso e i capelli bianchi, oggi pomeriggio Oriana Sabatini che mostra l… - ItaliaConAngeT : RT @adorvmine: Oriana Sabatini è una persona stupenda e sono fiera di seguirla e supportarla - ItaliaConAngeT : RT @tolstojoleen: che bella Oriana Sabatini ed il video che ha postato. - ItaliaConAngeT : RT @melcutex: Ci prego andatevi a vedere l’ultimo post di Oriana Sabatini la ragazza di Dybala. Si fa vedere con il fisico che ha e fa capi… -

