Nella nuova Autostrade nessuno sa niente di autostrade (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma locuta, causa finita? Non proprio, anzi c‘è il rischio che Nella “soddisfazione generale” per l’accordo su autostrade, resti insoluta la questione principale, che non è più quella economica, su cui pare si sia raggiunto l’accordo.Di grandi disastri, non dovuti a cause naturali, ne sono capitati altri, penso alla Exxon-Valdez, o alla Deepwater Horizon, e prima al Bhopal. Tutti sono riconducibili a una inadeguata valutazione del rischio: ormai si è imparato che la prima cosa da fare, oltre a contenere o rimediare ai danni, è rivedere come e da chi nell’azienda viene accertato il rischio, e a che livello delle strutture gestionali e societarie vengono portate le relative segnalazioni. Questo è quello che l’azionista avrebbe dovuto fare e il governo ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : Nella nuova Autostrade nessuno sa niente di autostrade - vaticannews_it : #9giugno Una versione “distillata” di una realtà d'inferno. Ieri #PapaFrancesco, nella messa a Santa Marta, ha gett… - PallVarese : ?? Benvenuto nella tua nuova casa #ElGeneral ?? #NoiSiamoVarese - teodori_fabio : RT @mattiafeltri: Nella nuova Autostrade nessuno sa niente di autostrade - laurazan20 : RT @HuffPostItalia: Nella nuova Autostrade nessuno sa niente di autostrade -

Ultime Notizie dalla rete : Nella nuova Nella nuova Autostrade nessuno sa niente di autostrade L'HuffPost ASUS e Sangfor insieme per lo sviluppo di soluzioni di iperconvergenza

I server ASUS, incluso il nuovo ASUS RS500A-E10-RS12U, sono disponibili presso distributori o rivenditori di fiducia e da GEMM Informatica, partner di ASUS e Sangfor nello sviluppo di soluzioni di ...

Bollette della luce Enel: attenzione alla nuova truffa

Rimanere tranquilli per un paio di mesi sembra richiedere troppo ai malintenzionati, i quali proseguono il loro operato malevole coniando nuove modalità di truffa sempre più pericolose agli occhi dei ...

I server ASUS, incluso il nuovo ASUS RS500A-E10-RS12U, sono disponibili presso distributori o rivenditori di fiducia e da GEMM Informatica, partner di ASUS e Sangfor nello sviluppo di soluzioni di ...Rimanere tranquilli per un paio di mesi sembra richiedere troppo ai malintenzionati, i quali proseguono il loro operato malevole coniando nuove modalità di truffa sempre più pericolose agli occhi dei ...