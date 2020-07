Morto a San Daniele mentre lavora: Alessandro schiacciato nella pressa per i prosciutti (Di giovedì 16 luglio 2020) Morto a San Daniele mentre lavora. La vittima dell’incidente mortale sul lavoro di stamattina a San Daniele è il 24enne Alessandro Alessandrini, rimasto schiacciato da una pressa. Le cause sono tuttora in corso di accertamento. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Tragico incidente sul lavoro questa mattina mercoledì 15 luglio 2020 nel prosciuttificio Principe a San Daniele del Friuli in provincia di Udine: per cause in corso d’accertamento un ragazzo 24enne, Alessandro Alessandrini, di Osoppo è rimasto schiacciato da una pressa perdendo la vita. Immediata la chiamata ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Alessandro, morto a 24 anni schiacciato da una pressa per prosciutti - rtl1025 : ?? È morto a 80 anni #Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), reso celebre da Luciano… - immediatonet : Bollettino #Covid, nel Foggiano zero casi e nessun morto: anche San Giovanni “zona bianca”. #Puglia, un contagiato… - fai_cisl : RT @agensir: Vittime sul #lavoro. 24enne morto in prosciuttificio di San Daniele del Friuli. Rota (Fai Cisl): “inaccettabile, Governo non d… - deidesk : RT @fanpage: Alessandro, morto a 24 anni schiacciato da una pressa per prosciutti -