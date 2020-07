Migranti: Grandi (Unhcr), 'i soccorsi sono un dovere, non identificare naufraghi con il Covid' (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Quella diffusa da Sea watch è l'ennesima fotografia di un tragico naufragio che, una volta di più, rende immorale e disgustoso il fatto stesso che ci sia dibattito sui salvataggi in mare". A parlare, in una intervista a Repubblica, è Filippo Grandi, l'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati, che commenta la foto del naufrago morto in mare da giorni e fotografato dalla ong Sea watch dall'alto. "Chiunque metta in dubbio sia un dovere assoluto organizzarli, sostenerli e aumentarli è co responsabile di questi drammi", dice. "Con la crisi del Covid -aggiunge - i governi devono rendersi conto che preservare l diritto di asilo è vitale quanto proteggere la salute". E ribadisce che "le persone che fuggono sono sempre più numerose ... Leggi su iltempo

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Quella diffusa da Sea watch è l'ennesima fotografia di un tragico naufragio che, una volta di più, rende immorale e disgustoso il fatto stesso che ci sia dibattito sui ...

