Lippi: “Un bravo allenatore deve entrare nella testa dei giocatori e convincerli che possono vincere” (Di giovedì 16 luglio 2020) "L'allenatore è una guida forte e deve essere sicuro. Non è importante che sia simpatico ai suoi giocatori. deve dare la sensazione ai giocatori di poterli portare a raggiungere l'obiettivo", queste le parole di Marcello Lippi. L'ex ct della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 è intervenuto nel corso del Festival La Versiliana per parlare anche del ruolo dell'allenatore spiegando i segreti che stanno dietro ai successi.Lippi: "Un bravo tecnico deve entrare nella testa dei giocatori"caption id="attachment 992573" align="alignnone" width="487" Lippi (getty images)/caption"Senza giocatori di livello ... Leggi su itasportpress

