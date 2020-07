L'hacking di Twitter può essere riassunto così: «Il re è nudo» (Di giovedì 16 luglio 2020) Twitter ha subito il più grave attacco nella storia dei social network. Una violazione che di fatto mostra la fragilità dei colossi digitali e ripropone in maniera dirompente la questione relativa alla tutela dei dati e alle nostre informazioni, che queste aziende private gestiscono. Siamo ormai abituati a sentire notizie di Data Breach con relativo furto di dati e credenziali degli utenti. La storia digitale è lastricata di violazioni che hanno coinvolto da Facebook a Linkedin. Solo a inizio anno, Facebook ha confermato che milioni di password Instagram non crittografate erano state memorizzate in un database non protetto da password e quindi accessibile a chiunque.La violazione di TwitterLa violazione di Twitter è differente e, di fatto, devastante. Non stiamo parlando di ... Leggi su panorama

