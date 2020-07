Laura Torrisi regina del sud: baciata dal vento… napoletano! (Di giovedì 16 luglio 2020) La meravigliosa attrice Laura Torrisi lascia senza fiato i suoi follower su Instagram con l’ultimo scatto postato: una regina del sud baciata dal vento Laura Torrisi (fonte foto: Instagram, @TorrisiLaura)Sempre più amata e seguita anche su Instagram, la splendida e nota attrice Laura Torrisi, che con i suoi post, foto, video, stories e riflessioni ottiene sempre un grande seguito e importanti riposte da parte del suo folto e nutrito pubblico: in questo caso arriva una foto in bianco e nero che la consacra a regina del sud. Dopo aver condiviso uno scatto particolarmente ispirato in riva al mare, in cui la bella Laura ha anche rivelato nel testo una parte di ... Leggi su chenews

lefaremosaper86 : Ciao Laura Torrisi, ti stimo molto come donna... però IN FRONTE in napoletano si scrive N'FRONT. ciao. - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: 'Selvaggia', in costume e con tanta voglia d'#estate: #Laura Torrisi incanta i fan FOTO - UgoBaroni : RT @cmdotcom: 'Selvaggia', in costume e con tanta voglia d'#estate: #Laura Torrisi incanta i fan FOTO - sorrisobot : RT @sportli26181512: 'Selvaggia', in costume e con tanta voglia d'estate: Laura Torrisi incanta i fan FOTO: Voglia d'estate e un sorriso ch… - sportli26181512 : 'Selvaggia', in costume e con tanta voglia d'estate: Laura Torrisi incanta i fan FOTO: Voglia d'estate e un sorriso… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi regina del sud: baciata dal vento...... CheNews.it Leonardo Pieraccioni e la fidanzata "segreta" Teresa Magni, giornata al mare con siparietto hot

Leonardo Pieraccioni e la fidanzata Teresa Magni trascorrono una giornata al mare sotto al sole di Forte dei Marmi. Il regista, messa fine alla sua storia con l’ex gieffina e attrice Laura Torrisi, da ...

Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, vacanza formato famiglia con i figli

Un'amicizia che va avanti da oltre vent'anni e che oggi li porta a condividere anche l'esperienza della paternità. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, cresciuti insieme nel privato e professionalmente ...

Leonardo Pieraccioni e la fidanzata Teresa Magni trascorrono una giornata al mare sotto al sole di Forte dei Marmi. Il regista, messa fine alla sua storia con l’ex gieffina e attrice Laura Torrisi, da ...Un'amicizia che va avanti da oltre vent'anni e che oggi li porta a condividere anche l'esperienza della paternità. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, cresciuti insieme nel privato e professionalmente ...