Juventus, Sconcerti stronca Sarri: “Il suo mandato bianconero un esperimento non riuscito. L’Inter deve provarci…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Editorialista del Corriere della Sera e decano del giornalismo sportivo italiano. Mario Sconcerti analizza la lotta scudetto ed il momento critico in casa bianconera nel corso di un'intervista concessa all'interno del format radiofonico "Maracanà" in onda su TMW Radio."Responsabilità tecniche o societarie alla base del momento difficile in casa Juventus?Alla pari. Non c'è stato feeling tra allenatore e società. Ha costruito una squadra confusa, con grandi solisti e non un gruppo."Credo che Sarri pensi che non ci sia volontà. Ubbidire a Sarri vuol dire incasellarsi in un gioco schematico e predefinito, questo farebbe molto male ai solisti della Juve. Il gioco di Sarri credo sia stato rifiutato, non per cattiveria ma per caratteristiche. Ha subito tanti gol per una ... Leggi su mediagol

