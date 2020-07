Juve, per Chiellini e Bentancur escluse lesioni muscolari (Di giovedì 16 luglio 2020) Dalla partita contro il Sassuolo di ieri sera, Bentancur e Chiellini sono usciti malconci. Oggi i due calciatori della Juventus sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici al J Medical. La società fa sapere che gli esami “hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. La squadra di Sarri domani osserverà un giorno di riposo. Sabato pomeriggio riprenderanno gli allenamenti del gruppo. L'articolo Juve, per Chiellini e Bentancur escluse lesioni muscolari ilNapolista. Leggi su ilnapolista

