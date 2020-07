Il Lille conferma: «Osimhen Napoli alle battute finali» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il direttore generale del Lille ha confermato che la trattativa con il Napoli per Osimhen è alle battute finali Marc Ingla, direttore generale del Lille, ha annunciato in conferenza stampa che la trattativa con il Napoli per Victor Osimhen è in dirittura di arrivo. «Siamo nell’ultima fase della trattativa, il giocatore ha fatto la sua scelta. È un rimpianto vederlo partire, ma dobbiamo essere consapevoli della forza del mercato. Non dobbiamo considerare solo l’importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale. Con noi, i giocatori prosperano. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro ... Leggi su calcionews24

