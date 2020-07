Formula 1, Leclerc: “Non possiamo lottare per il podio al momento” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Fatichiamo ad avere una buona prestazione, non possiamo considerarci in lotta per il podio al momento. Ma cercheremo di cambiare le cose e stiamo lavorando il più possibile“. Così Charles Leclerc in merito alle ambizioni della Ferrari in vista del Gran Premio d’Ungheria. “Quali saranno le nostre performance in pista? È difficile rispondere, l’anno scorso faticavamo tantissimo su questa pista ma quest’anno la macchina è diversa – ha aggiunto il monegasco in conferenza stampa -. Speriamo che i cambiamenti sul bilanciamento possano aiutarci ma ne dubito, mi aspetto che la situazione sia la stessa vista in Austria“. Il pilota monegasco è poi tornato a rispondere sull’incidente del GP di Stiria con il compagno di scuderia, che ha costretto entrambi ... Leggi su sportface

