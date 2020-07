Flavio Briatore: “Il Governo fa solo danni, servirebbe una bella Troika” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Il Governo fa solo danni, servirebbe una bella Troika“. Come sempre, Flavio Briatore non usa mezzi termini e, analizzando l’attuale situazione in Italia, lancia una provocazione evocando la famigerata “Troika” dell’Unione Europea. “Almeno ci sarebbe gente che è capace e che sa gestire delle situazioni – spiega l’imprenditore in un’intervista all’Huffington post -. Chi ci governa oggi, che intanto ha cambiato la scuola dei figli, ha fatto un upgrade del suo stile di vita, sa che se torna sul mercato guadagna il 100 per cento in meno di quello che prende oggi. Da 20.000 euro circa a zero. Lei assumerebbe uno di questi ministri in qualunque azienda? Io no, anche perché neppure parlano le ... Leggi su ilfattoquotidiano

