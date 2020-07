Dato per scontato l’esonero di Sarri dalla Juve: cosa sappiamo dall’ipotesi Zauli a Buffon (Di giovedì 16 luglio 2020) Diverse fonti vicine alla Juventus stanno dando praticamente per scontato l’esonero di Sarri da parte del club bianconero. Le ultime uscite dei campioni d’Italia a quanto pare non hanno convinto nemmeno la dirigenza, che secondo alcuni addetti ai lavori avrebbe ormai deciso di liberarsi del tecnico ingaggiato poco più di un anno fa. Notizia che ha fondamento o una bufala? Questo il dilemma del giorno per tanti tifosi bianconeri, soprattutto considerando il fatto che l’allenatore in questi mesi sia stato protagonista spesso e volentieri di fake news. cosa sappiamo sull’esonero di Sarri: la Juve pensa a Zauli o Buffon? Il fatto stesso che le suddette fonti, tra le varie ipotesi, considerino anche quella di ... Leggi su bufale

CarloCalenda : Guarda che hai solo detto che vi ricomprerete un’azienda (direi accollandovi 8 mld di euro di bond e pagandone 3 ai… - davidealgebris : Si. Hai dato €3 miliardi ai Benetton e ti sei preso €8miliardi di debito. Tutto pagato dagli Italiani. Distrutto cr… - matteosalvinimi : #Salvini: Usciti dati sui bambini che non nascono più. 420mila nati l'anno scorso. E se la politica non si sveglia:… - Nerot45888119 : RT @EsteriLega: Abbiamo dato loro i nostri soldi per poterli riavere spendendoli come vogliono loro. Sono nostri competitors ( lo dicono i… - Le_Nfl : Allergico alle firme anche A.J. Green: per lui, però, Cincinnati ha idee più drastiche di quelle dei Jaguars per Ng… -

Ultime Notizie dalla rete : Dato per Dato per scontato l’esonero di Sarri dalla Juve: cosa sappiamo dall’ipotesi Zauli a Buffon Bufale.net Ciao Nicolo', questa, presente nel tuo file, mi risulta callata

Segue costantemente con interesse le varie discussioni e ringrazio tutti per le preziose informazioni. Negli ultimi giorni si è parlato spesso di Wirecard e sembra siano state annullate le c/v dei cer ...

Rio di “La Casa di Carta” in vacanza in Italia: accolto con Bella Ciao

Quest’estate ha scelto la Costa Smeralda per le sue vacanze, insieme al suo gruppo di amici è stato riconosciuto e acclamato dai fan. Per Miguel Herrán, in onore della notissima serie tv su Netflix, ...

