‘Arcieri’ per caccia a cinghiali e daini nel Parco dei Colli Euganei, il bando che fa infuriare: “La vita degli animali torna ad essere violata” (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa l’insensata proposta del Parco dei Colli Euganei che ha indetto un bando riportante quanto segue: “Avviso di selezione per la partecipazione al corso con esame finale per un numero massimo di 30 selecontrollori per l’abilitazione di n.15 arcieri all’uso dell’arco per il controllo delle popolazioni di cinghiali e daini nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei”, dichiara Walter Caporale, Presidente degli animalisti Italiani. “Purtroppo non è uno scherzo. E non siamo nella foresta di Sherwood in cui Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri! Qui, invece, si ruba e basta. E la posta in gioco ... Leggi su meteoweb.eu

taglient8th : RT @Animalistiitaly: ???? ‘ARCIERI’ PER #CACCIA AI CINGHIALI E DAINI! Scade domani il bando assurdo del #ParcodeiColliEuganei per reclutare 1… - Animalistiitaly : ???? ‘ARCIERI’ PER #CACCIA AI CINGHIALI E DAINI! Scade domani il bando assurdo del #ParcodeiColliEuganei per reclutar… - de_mico : RT @Coninews: Primo raduno per gli arcieri dopo il lockdown. ?? La Nazionale ???? olimpica è tornata ad allenarsi in gruppo. Diciassette azzu… - Coninews : Primo raduno per gli arcieri dopo il lockdown. ?? La Nazionale ???? olimpica è tornata ad allenarsi in gruppo. Dicias… - Studio_Arcieri : @Nostrad63384755 @il_brigante07 Loro erano nati per sovvertire in sistema... stanno facendo cose che non ha fatto n… -

