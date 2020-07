All’assalto della Xiaomi Mi Band 5 a 35 euro: prezzo Amazon in sconto (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella notte appena trascorsa si è consumata una vera e propria caccia alla Xiaomi Mi Band 5 a 35 euro, dunque in offertissima speciale ma solo per un numero limitato di pezzi. Dalla mezzanotte appena trascorsa e quindi all'alba di questa giornata di giovedì 16 luglio, proprio sullo store Xiaomi ufficiale il nuovo fitness tracker, ora arrivato anche in Italia, è stato proposto ad un costo davvero interessante, più esattamente a 34,99 euro. Insomma già con 5 euro di sconto rispetto al valore iniziale di listino al lancio di 39,99 euro. Peccato che l'offerta sia andata a ruba immediatamente e già in queste prime ore della mattina in cui viene scritto questo approfondimento, sul sito Mi Store ... Leggi su optimagazine

