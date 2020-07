Uomini e Donne a settembre in onda solo due giorni a settimana? Difficile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sta correndo voce, da quando Publitalia ha pubblicato le schede con le ultime notizie sui palinsesti del prossimo anno, che Uomini e Donne, dovrebbe essere ridimensionato, almeno nella prima parte della stagione per poter dare spazio alla soap turca Daydreamer, che sta incassando ascolti pazzeschi. In realtà però, come ben si evince dall’analisi delle schede di Publitalia, di quest’anno e della passata stagione televisiva, non c’è nessuna indicazione in merito al fatto che Uomini e Donne andrà in onda solo due giorni a settimana. Ovviamente se chi ha scritto questa notizia ha fonti diverse, è altra cosa ma dire che “Publitalia ha annunciato che Uomini e Donne ... Leggi su ultimenotizieflash

