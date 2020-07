Traffico Roma del 15-07-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico segnalato in aumento sulle principali arterie stradali che conducono verso il centro città particolare code a tratti sulla Flaminia da Saxa Rubra a viale di Tor di Quinto sulla Cassia del raccordo a via di Grottarossa sulla Tiburtina all’altezza di Settecamini sulla Pontina da Pomezia Nord a Castelrotto sul raccordo in carreggiata interna incolonnamenti a te ti dà la diramazione di Roma su dalla in esterna si rallenta dalla rustica a bivio per la Roma L’Aquila incolonnamenti anche sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo e rallentamenti e code che ritroviamo sul percorso Urbano della Roma ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - viabilitasdp : 8:16 #A25 Chiusura Pesanti con peso superiore alle 7.5 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Pon… - viabilitasdp : 8:05 #A25 Coda in entrata a Chieti verso Autostrada Roma-Teramo per veicolo in avaria. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews 'Ndrangheta: blitz Ros Padova, 33 arresti e sequestri per 3 milioni

Roma - I carabinieri del Ros di Padova, con il supporto dell’Arma territoriale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...

Roghi tossici a Roma, la polveriera di via Salviati: «È come la Terra dei fuochi»

I residenti storici di Tor Sapienza, quelli che negli anni Sessanta si trasferirono in quest'angolo di Roma ignari di cosa sarebbe accaduto trent'anni dopo, lo chiamano «la polveriera». Un luogo-non-l ...

Roma - I carabinieri del Ros di Padova, con il supporto dell’Arma territoriale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...I residenti storici di Tor Sapienza, quelli che negli anni Sessanta si trasferirono in quest'angolo di Roma ignari di cosa sarebbe accaduto trent'anni dopo, lo chiamano «la polveriera». Un luogo-non-l ...