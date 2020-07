Torino, prosegue la contestazione dei tifosi: «Non meritate questa gloriosa maglia» (Di mercoledì 15 luglio 2020) prosegue la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti della squadra granata: affissi striscioni fuori dal Filadelfia Non si placa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti della squadra granata. Sono stati affissi tre striscioni al di fuori del Filadelfia, il centro d’allenamento del Toro. «Non meritate questa gloriosa maglia», «Basta, Cairo vattene» e «Il Toro la leggenda, voi la vergogna» il tono delle scritte contro la squadra di Longo che domani dovrà vincere contro il Genoa per mettersi al sicuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Quattro anni di carcere all’anarchico che provocò l’incendio al carcere Lorusso e Cutugno

TORINO. Il Tribunale ha condannato a quattro anni di reclusione Marco Bolognino, anarchico 52enne accusato di aver provocato l'incendio divampato nel carcere Lorusso e Cutugno il 10 febbraio 2019. Per ...

