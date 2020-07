Suarez tende la mano a Lautaro: “Lo aiuteremo ad ambientarsi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a Sport, Luis Suarez si è soffermato sul futuro di Lautaro Martinez in orbita catalana. L’attaccante uruguaiano ha spiegato che a Barcellona sono pronti a far “sentire a suo agio” l’attaccante nerazzurro. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Lautaro è un grande giocatore. Ha giocato a un ottimo livello all’Inter. Arrivare in Italia dall’Argentina non è facile e dimostrare tutto ciò che ha fatto in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e se verrà al Barça cercheremo di aiutarlo, di farlo adattare e lo aiuteremo a farlo sentire a proprio agio “ Foto: profilo twitter Champions L'articolo Suarez tende la mano a ... Leggi su alfredopedulla

Una rete di Suarez condanna l'Espanyol alla discesa nella seconda serie: una retrocessione storica per una delle squadre più presenti della Liga. Serviva un miracolo per evitare la retrocessione. Trop ...

Patric e Donati pace fatta. Il difensore della Lazio si scusa per il morso: “Mi è mancata lucidità”

Nel convulso finale di partita di Lecce-Lazio, partita vinta per 2-1 dai giallorossi, il giocatore catalano Patric ha esagerato e ha dato un morso al centrale giallorosso Giulio Donati. Non è la prima ...

