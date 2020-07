Milan, ufficiale il riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continuità e solidità difensiva: Simon Kjaer ha convinto il Milan a esercitare l’opzione di riscatto. Il difensore danese ha firmato un contratto fino a giugno 2022 Dopo giorni di riflessione, dissipati gli ultimi dubbi, il Milan ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto del difensore danese Simon Kjaer dal Siviglia. 3,5 milioni la somma pagata agli andalusi per acquistare a titolo definitivo uno dei giocatori più performanti della rosa Milanista in questa seconda parte di stagione. Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di ... Leggi su zon

