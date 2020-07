Mbaye segna ma è in offside: il Var conferma, Napoli resta avanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rete annullata al Bologna al minuto 22'! Schema da calcio d'angolo. Dominguez dal vertice dall'area fa partire lo spiovente, Mbaye sul secondo palo arriva prima di tutti e spedisce in rete. Leggi su tuttonapoli

Il Mattino

30' - Krejci pesca Barrow in area. Sponda del gambiano per Dominguez, che calcia di prima intenzione: la palla sfila sul fondo. 29' - Lozano appoggia a Politano sulla destra. L'ex Inter converge al ce ...Scendono in campo alle 19.30 Bologna e Napoli, in un match valido per la 33esima giornata di Serie A. Felsinei e partenopei vengono entrambi da un pareggio con identico risultato, 2-2 colto rispettiva ...