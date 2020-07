Marvel’s Avengers: annunciate le date dell’open beta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Crystal Dynamics e Square Enix hanno appena annunciato le date dell’open beta di Marvel’s Avengers. Preparatevi a scendere in campo ad agosto Tra leaks pre-lancio clamorosi ai ritardi della release, Marvel’s Avengers ha vissuto un ciclo di sviluppo lungo e movimentato. Il gioco sarà a breve disponibile, con il lancio previsto tra meno di un paio di mesi. Recentemente, Crystal Dynamics e Square Enix, le due software house dietro il titolo, hanno dato il via alla campagna marketing relativa. Nelle ultime ore, ciliegina sulla torta, sono state annunciate le date della open beta per Marvel’s Avengers. Ecco cosa sarà possibile fare nella open beta di Marvel’s ... Leggi su tuttotek

