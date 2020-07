Martin Scorsese girerà un film su Mike Tyson, in cui reciterà Jamie Foxx (Di mercoledì 15 luglio 2020) Martin Scorsese girerà un film sul pugile Mike Tyson: la notizia è stata diffusa poche ore fa da Jamie Foxx. Sarà quest’ultimo a prestare il volto al protagonista, come annunciato durante una sua intervista rilasciata ad All The Smoke, il programma di Showtime disponibile su YouTube. Una notizia che ha colpito gli appassionati, considerando che Martin Scorsese ha diretto quello che è considerato come uno tra i migliori film di pugilato della storia, ovvero Toro Scatenato. Uscito nel 1980, il lungometraggio è ispirato alla vita di Jack LaMotta e a interpretare il protagonista troviamo Robert De Niro (ruolo con cui vinse il Premio Oscar come miglior attore protagonista). ... Leggi su optimagazine

