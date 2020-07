“Lo hanno già notato in molti”. Aurora Ramazzotti, con ‘lui’ ha chiuso. Inseparabili, l’uno per l’altra ma ora le loro strade si dividono (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aurora Ramazzotti e l’influencer Tommaso Zorzi avranno qualcosa di importante da chiarire. Amici da sempre, i due giovanissimi sono uniti da uno splendido rapporto di amicizia che spesso ha fatto ipotizzare che si potesse trattare di qualcosa di più. Inseparabili da sempre, ma stando alle ultime indiscrezioni messe in circolo dalla rubrica Pillole di Gossip del settimanale Chi, pare che sia successo qualcosa. Fin dalla loro tenera età, Zorzi e la Ramazzotti non hanno fatto altro che condividere davvero tutto. Inseparabili nella vita e anche quella social, dove i due fedeli amici non hanno mai smesso di rendere note a tutti le foto che potessero raccontare, passo dopo passo, di un rapporto fondato sulla sincerità che non ... Leggi su caffeinamagazine

