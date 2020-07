La tregua tra Pd e 5 Stelle? Giusto in tempo per spartirsi 365 nomine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Seppellire l’ascia di guerra almeno per un po’, come era usanza tra le tribù dei nativi americani. Il tempo di spartirsi un numero cospicuo di poltrone e poi l’esecutivo giallorosso potrà tornare a farsi la guerra. La posta in palio, d’altronde, è di quelle che farebbero gola anche alla meno coesa delle compagini di governo: 365 nomine ancora da ratificare tra consigli di amministrazione, amministratori unici, collegi sindacali delle partecipate più piccole del ministero dell’Economia, di quello dei Trasporti, di Cassa Depositi e Prestiti e di Ferrovie dello Stato. Un elenco ricchissimo al quale si aggiungono le varie Agcom, Garante della Privacy e presidenze delle commissioni parlamentari. Abbastanza per spingere tutti ad alzare bandiera bianca. Probabile che il governo ... Leggi su ilparagone

capotecnico : La tregua tra Pd e 5 Stelle? Giusto in tempo per spartirsi 365 nomine - alfreaudi : La tregua tra Pd e 5 Stelle? Giusto in tempo per spartirsi 365 nomine - CRobbiano : maggio 2016 riuscimmo ad entrare in #NagornoKarabakh durante una tregua degli scontri tra #Armenia e #Azerbaigian… - mariadicuonzo1 : RT @francesca_petri: Credo avessero smesso di aspettarsi dei figli e tra loro vigeva ormai quel tipo di tregua armata che spesso le coppie… - yellowsshadow : @aatoml e @Yokkoy_ che stavano lottando tra di loro, stabiliscono una tregua -

Ultime Notizie dalla rete : tregua tra YEMEN. Tregua tra coalizione e separatisti del sud, non con gli houthi Nena News Agency Come sorelle, anticipazioni terza puntata del 22 luglio: duro scontro tra Azra e Çilem, Sinan minaccia Ipek

La nuova fiction “Come sorelle” continua ad affascinare il vasto pubblico di Canale 5 che, sempre più numeroso, segue con entusiasmo la complessa storia delle tre sorelle. Mercoledì 22 luglio, in prim ...

Ripresi scontri armati al confine tra Armenia ed Azerbaigian

Ripresi, dopo una breve tregua, gli scontri armati al confine fra Armenia e Azerbaigian, secondo quanto dichiarano i governativi dei due Paesi caucasici. Il ministero della difesa di Yerevan afferma c ...

