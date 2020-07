In spiaggia con stile: 25 accessori di design da portare al mare (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’idea di trascorrere una divertente giornata in spiaggia vi riempie di gioia? Comprensibile, visti i mesi di lockdown che ci lasciamo alle spalle. Leggi su vanityfair

teresa3345 : RT @CesareSacchetti: Ad Ancona, i bagnanti sulla spiaggia libera sono stati multati perché non avevano prenotato con l'app. Quindi adesso e… - PaoloScorpio : RT @CesareSacchetti: Ad Ancona, i bagnanti sulla spiaggia libera sono stati multati perché non avevano prenotato con l'app. Quindi adesso e… - elrey897 : RT @MamminaBirichi1: Mi sembra che in spiaggia ci sono tanti bei babbini con le mogli da provocare, vado bene con questo costume?!? #maiali… - LukaAlfieri : RT @CesareSacchetti: Ad Ancona, i bagnanti sulla spiaggia libera sono stati multati perché non avevano prenotato con l'app. Quindi adesso e… - giovannafadda4 : RT @CesareSacchetti: Ad Ancona, i bagnanti sulla spiaggia libera sono stati multati perché non avevano prenotato con l'app. Quindi adesso e… -

Ultime Notizie dalla rete : spiaggia con Accesso spiagge persone con disabilità: la Campania approva una legge Vesuvio Live Stendono panni davanti al cimitero di Camerota: multata coppia di turisti campani

Gli agenti della polizia municipale del Comune di Camerota hanno multato una coppia di turisti campani che avevano montato una corda sul muro di cinta del cimitero e steso indumenti bagnati da far asc ...

Virus, mascherine e distanziamento sociale: il nuovo Dpcm, cosa cambia dal 14 luglio

Mascherine, distanziamento sociale: cosa cambia con il nuovo Dpcm del governo Conte contenente le norme anti-coronavirus e che sarà in vigore dal 14 luglio. Ecco le nuove regole. Anzitutto, per le mas ...

Gli agenti della polizia municipale del Comune di Camerota hanno multato una coppia di turisti campani che avevano montato una corda sul muro di cinta del cimitero e steso indumenti bagnati da far asc ...Mascherine, distanziamento sociale: cosa cambia con il nuovo Dpcm del governo Conte contenente le norme anti-coronavirus e che sarà in vigore dal 14 luglio. Ecco le nuove regole. Anzitutto, per le mas ...