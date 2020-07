Il Segreto, puntata 15 luglio 2020: Francisca in lotta con Soledad (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Segreto per la puntata del 15 luglio 2020 torna in replica su Canale 5 alle 15.45. Pepa dovrà affrontare un altro lutto, visto che il povero Leandro non ce la farà nonostante le sue amorevoli cure. Tristan proverà a consolarla, ma non sarà semplice. La rabbia nei confronti di Francisca aumenterà, visto che è stata lei a dare il permesso ai braccianti di incamminarsi su una strada molto pericolosa affinché il raccolto della frutta non marcisca prima del tempo. Nella puntata di domani della soap opera Il Segreto, che ci farà compagnia con la prima stagione per tutta l’estate, la Montenegro scoprirà il ritratto che Juan ha fatto a sua figlia Soledad senza veli. ... Leggi su kontrokultura

