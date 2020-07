I gatti in 3D di Wakenuco sono opere d’arte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Wakuneco è l’artista giapponese che realizza ritratti di gatti in 3D: con le foto degli animali realizza opere d’arte incredibilmente realistiche Così realistici da essere inquietanti. Wakuneco è in grado di dare forma al feltro e trasformarlo in ritratti di gatti in 3D. Utilizzando le foto di felini esistenti, l’artista giapponese realizza piccole opere d’arte, un… L'articolo I gatti in 3D di Wakenuco sono opere d’arte Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : gatti Wakenuco I gatti in 3D di Wakenuco sono opere d’arte Corriere Nazionale