Google Play Pass, un abbonamento per tutte le app: la prova è gratis (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inclusi in Google Play Pass centinaia di giochi e app premium con un unico abbonamento mensile o annuale. Da ormai diversi anni nel mercato dei servizi fruiti via Internet la formula dell’abbonamento flat prevale sulla tradizionale modalità a consumo. Aziende come Netflix e Spotify hanno fondato il loro successo proprio su questo nuovo orientamento. Google non è rimasta indietro e ha recentemente introdotto per esempio il servizio di cloud gaming Google Stadia. È ora disponibile in Italia anche Google Play Pass, un servizio atteso da molti in ambiente Android. Con un solo abbonamento sarà possibile utilizzare centinaia di giochi e app altrimenti a ... Leggi su bloglive

