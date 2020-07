CorSport: Meret tra i pali, coppia Manolas-Maksimovic in difesa (Di mercoledì 15 luglio 2020) In vista dell’avvicinarsi degli impegni europei e della gara contro il Barcellona il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha necessità di fare turnover con i suoi giocatori per evitare infortuni ed eccessiva stanchezza come riporta il Corriere dello Sport Spazio dunque sicuramente a Meret in porta in virtù di quel patto tra gentiluomini stretto con il tecnico e con Ospina. Una ciascuno. Quartetto insolito in difesa dove Gattuso conferma solo Di Lorenzo e Maksimovic, schierando al loro fianco Manolas e Hysaj Due cambi anche a centrocampo: torna in regia Demme, con Elmas e Zielinski a sui fianchi (Piotr è l’unico reduce del Milan). Confermato anche l’insoliot trio in attacco dove avranno un’occasione sia Politano che Lozano al fianco di Milik Napoli ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : CorSport: Meret tra i pali coppia Manolas-Maksimovic in difesa - #CorSport: #Meret #coppia - napolista : CorSport: Meret tra i pali, coppia Manolas-Maksimovic in difesa Cambi obbligati per Gattuso con l’avvicinarsi degli… - napolista : A Genova sarà la quarta volta consecutiva di #Meret in porta con #Gattuso Sul CorSport. Non era mai capitato. Ad i… - napolista : CorSport: Gattuso prova il Napoli senza Koulibaly, Allan e Callejon Il senegalese è squalificato. Sulla fascia tor… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Meret Serie A, tutte le probabili formazioni della 33ª giornata Corriere dello Sport CorSport: Gattuso prova il Napoli senza Koulibaly, Allan e Callejon

Arrivano le ultime notizie sulle scelte di Gattuso. Il capitano, protagonista assoluto del successo sulla Roma domenica sera al San Paolo con la rete spettacolare del 2-1, giocherà ancora dal primo mi ...

CorSport - Gattuso prova il Napoli del futuro con il Genoa: out tre calciatori con la valigia ormai pronta

Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne ...

Arrivano le ultime notizie sulle scelte di Gattuso. Il capitano, protagonista assoluto del successo sulla Roma domenica sera al San Paolo con la rete spettacolare del 2-1, giocherà ancora dal primo mi ...Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne ...