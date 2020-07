Coronavirus, risultato in sei minuti a 12 euro: ecco il test rapido sudcoreano sperimentato in Veneto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio) Rintraccia e isola immediatamente il positivo alla Sars-CoV-2. In meno di dieci minuti per la precisione e al costo di dodici euro, sei in meno di un normale tampone. È il test rapido prodotto in Corea del Sud e sperimentato in questi giorni in Veneto, dall’Ospedale di Treviso che, come ha annunciato il presidente Zaia, «metterà i dati a disposizione dell’Istituto Spallanzani di Roma e al Ministero della Salute, affinché si prenda in considerazione la possibilità di inserire il test diagnostico nel Piano di sanità pubblica». I dispositivi in prova sono arrivati dalla ditta sudcoreana, uno screening che non sostituirà la diagnosi definitiva ma ... Leggi su open.online

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - ilpost : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus - fanpage : Il presidente del Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus #7luglio - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #JoãoGomesJr Nuoto, Joao Gomes Jr positivo al coronavirus. Il finalista olimpico era in partenz… - PieroVendramel : RT @07Emmedi: Roccella Jonica: dopo sbarco dei 26 infetti pakistani clandestini, isolati 25 poliziotti risultati positivi al coronavirus. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risultato Coronavirus, risultato in sei minuti a 12 euro: ecco il test rapido sudcoreano sperimentato in Veneto Open Coronavirus Roma, il bollettino dello Spallanzani: “58 positivi, 4 gravi in terapia intensiva”

Il bollettino di oggi – mercoledì 15 luglio – dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, comunica che nella struttura specializzata in malattie infettive sono ricoverate al momento 71 persone. I pazie ...

Bollettino coronavirus in Lombardia e a Milano: solo 30 nuovi contagi in Regione

Sono 30 i nuovi casi positivi al covid, stando ai risultati ufficiali di Regione Lombardia sui casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 15 sono stati scoperti a seguito di test si ...

Il bollettino di oggi – mercoledì 15 luglio – dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, comunica che nella struttura specializzata in malattie infettive sono ricoverate al momento 71 persone. I pazie ...Sono 30 i nuovi casi positivi al covid, stando ai risultati ufficiali di Regione Lombardia sui casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 15 sono stati scoperti a seguito di test si ...