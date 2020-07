Calcio: Juve obiettivo scudetto, Lazio e Inter per 2/o posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - La 33esima giornata di campionato di Serie A vedrà scendere in campo il Sassuolo contro la Juventus al Mapei Stadium. I neroverdi, galvanizzati dalle 4 vittorie consecutive, ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : L'Equipe: 'La #Juve ha preso #Nzouango. Il nuovo #Varane è costato 3 milioni' ??? - tuttosport : #Juve Under 23, la nuova era: scatta l’ora di #Pirlo - tuttosport : La #Juve tra #Milik e #Dzeko: due arieti per il numero 9 - sportli26181512 : C'è la Juve, per Locatelli la squadra del destino: C'è la Juve, per Locatelli la squadra del destino Quasi quattro… - interclubpavia : Calcio: Juve obiettivo scudetto, Lazio e Inter per 2/o posto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve Ad Sassuolo: 'Pronti a trattare con la Juve, vorrei Chiellini. Paratici e Marotta faranno affari insieme' Calciomercato.com C'è la Juve, per Locatelli la squadra del destino

Non è stato il suo primo gol in Serie A, ma se si pensa al primo ricordo che si ha di Manuel Locatelli, probabilmente la mente riporta subito a quella rete pazzesca che il 22 ottobre 2016 decise il Mi ...

Juventus, i convocati di Sarri per il Sassuolo: la decisione su Bonucci

C'è anche Leonardo Bonucci nell'elenco dei convocati della Juventus in vista della sfida di questa sera in casa del Sassuolo. Il centrale bianconero ha un problema al piede e, malgrado sia nella lista ...

Non è stato il suo primo gol in Serie A, ma se si pensa al primo ricordo che si ha di Manuel Locatelli, probabilmente la mente riporta subito a quella rete pazzesca che il 22 ottobre 2016 decise il Mi ...C'è anche Leonardo Bonucci nell'elenco dei convocati della Juventus in vista della sfida di questa sera in casa del Sassuolo. Il centrale bianconero ha un problema al piede e, malgrado sia nella lista ...