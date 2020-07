Autostrade: si ipotizza ingresso Cdp (51%) e uscita graduale di Atlantia: Cdm terminato all’alba (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri dà mandato a Cassa depositi e prestiti per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare all'uscita progressiva dei Benetton, prima scendendo al 10-12% dell'azionariato, poi con un'ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in borsa di Aspi. Leggi su firenzepost

zazoomblog : Autostrade: si ipotizza ingresso Cdp (51%) e uscita graduale di Atlantia: Cdm terminato all’alba - #Autostrade:… - FirenzePost : Autostrade: si ipotizza ingresso Cdp (51%) e uscita graduale di Atlantia: Cdm terminato all’alba -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade ipotizza Autostrade: si ipotizza ingresso Cdp (51%) e uscita graduale di Atlantia: Cdm terminato all’alba Firenze Post Autostrade: si ipotizza ingresso Cdp (51%) e uscita graduale di Atlantia: Cdm terminato all’alba

ROMA – Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una rev ...

Autostrade, Conte: “Revoca se Aspi non accetta le condizioni”

In queste ore il Consiglio dei ministri deve affrontare la questione Aspi. La famiglia Benetton ha messo a punto una nuova proposta La riunione prevista con i capi delegazione e il presidente Giuseppe ...

ROMA – Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una rev ...In queste ore il Consiglio dei ministri deve affrontare la questione Aspi. La famiglia Benetton ha messo a punto una nuova proposta La riunione prevista con i capi delegazione e il presidente Giuseppe ...