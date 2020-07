Atlantia non fa prezzo in Borsa dopo l'intesa su Aspi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non riesce a fare prezzo Atlantia in Piazza Affari dopo l’intesa in Cdm raggiunta nella notte, che prevede l’ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo di Aspi e la progressiva fuoriuscita della famiglia Benetton dalla compagine sociale.Il titolo, che segna un rialzo teorico del 18,87%, non viene scambiato e resta in asta di pre-apertura. Leggi su huffingtonpost

