Zanetti, un valido candidato alla sostituzione di Camier (Di martedì 14 luglio 2020) Il patimento fisico accusato da Leon Camier , non in grado di guidare al meglio la Ducati del team Barni, ha costretto la formazione bergamasca di Marco Barnabò a rivedere i piani 2020, relativi alla ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #Zanetti, un valido candidato alla sostituzione di #Camier -

Ultime Notizie dalla rete : Zanetti valido

Motosprint.it

Il patimento fisico accusato da Leon Camier, non in grado di guidare al meglio la Ducati del team Barni, ha costretto la formazione bergamasca di Marco Barnabò a rivedere i piani 2020, relativi alla S ...Grandi novità nel settore giovanile la coppia Bartesaghi-Berera che per tanti anni ha ben gestito le squadre dei piccoli lascia il passo a un terzetto di validi ragazzi Gabriele ... generale del ...