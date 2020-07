Pugno a un arbitro: Daspo per un giovane calciatore di San Benedetto del Tronto (Di martedì 14 luglio 2020) Daspo per un anno per un giovane calciatore di San Benedetto del Tronto tesserato per una società iscritta al campionato juniores. Un provvedimento notificato a seguito di uno spiacevole episodio verificatosi a fine del 2019: il calciatore ventenne, innervositosi per l’andamento sfavorevole del match, si avvicinò all’arbitro e gli sferrò un Pugno alla schiena. Un duro colpo che costrinse il direttore di gara a recarsi al Pronto Soccorso per il trauma subito. Il Daspo è stato notificato alcuni giorni fa e per i prossimi dodici mesi il calciatore non potrà essere schierato in campo in tutti i tornei nazionali e internazionali nonché nel corso di partite amichevoli. Leggi su sportface

