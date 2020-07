Patrick Zaky resta in carcere, Amnesty: «Decisione assurda e crudele» (Di martedì 14 luglio 2020) La lettera mandata ai familiari e resa pubblica qualche giorno fa, aveva dato speranze, invece Patrick George Zaky deve continuare a rimanere in carcere. Il tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione per altri 45 giorni dello studente dell’Università di Bologna e attivista per i diritti politici che è in carcere in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva dall’inizio di febbraio. https://twitter.com/amnestyitalia/status/1282636884523528192 Leggi su vanityfair

