Milano, Sala insiste sugli stipendi diversi tra Nord e Sud: “Alzata di scudi solo se si parla di pubblico. Smart working? Non sia normalità” (Di martedì 14 luglio 2020) “Di pubblico non si può discutere. Se si ipotizza una riforma delle regole, c’è l’alzata di scudi“. Giuseppe Sala torna a parlare della differenza di Salari dei dipendenti pubblici al Nord e al Sud. E lo fa, ai microfoni del Tgr Lombardia, rafforzando il concetto espresso pochi giorni fa e che aveva sollevato le polemiche. Sabato scorso il sindaco di Milano aveva dichiarato che “se un un dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, perché il costo della vita in quelle due realtà è diverso“. Invocando, di fatto, le gabbie Salariali, cioè quel sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : #Milano, Giuseppe Sala a Sky TG24: “Smart working non può essere considerato normalità” - SkyTG24 : 'Io capisco che c'è una necessità di #smartworking, però, non consideriamola normalità perché se dovessimo consider… - HuffPostItalia : Beppe Sala: 'Stesso stipendio a Milano e a Reggio Calabria? Sbagliato, costo della vita è diverso' - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Milano, Sala insiste sugli stipendi diversi tra Nord e Sud: “Alzata di scudi solo se si parla di pubblico. Smart worki… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Milano, Sala insiste sugli stipendi diversi tra Nord e Sud: “Alzata di scudi solo se si parla di pubblico. Smart worki… -