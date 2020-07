Migranti in quarantena negli ospedali militari (Di martedì 14 luglio 2020) Dal Viminale arrivano rassicurazioni per quanto riguarda la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini che si trovano inquietante nelle regioni, in particolare Sicilia e Calabria, in cui in questo periodo si registrano molti sbarchi autonomi di Migranti. Il Ministero dell'Interno ha infatti rafforzato tutti i dispositivi di sorveglianza anche per le strutture di accoglienza locali. È stato poi pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di unità navali da usare provvisoriamente come strutture per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria di Migranti che sono stati soccorsi in mare o sono arrivati sulle nostre coste autonomamente. Il Viminale ha precisato che si tratta di una "procedura di urgenza che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa ... Leggi su blogo

