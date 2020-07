Marsilio regala un milione l’anno al Napoli calcio. L’Abruzzo investe su De Laurentiis mentre lo sport locale muore (Di martedì 14 luglio 2020) Sovranismo funambolico che non trova mai la tasca giusta per tirar fuori il necessario a sostegno delle imprese e degli abruzzesi, ma apparecchia un tavolo milionario per il Napoli calcio lasciando le briciole alle altre società sportive abruzzesi. Così la Regione Abruzzo sborserà la bellezza di 1 milione di euro (più Iva) l’anno per i ritiri estivi precampionato della squadra partenopea in Alto Sangro. Gli impianti utilizzati saranno quelli del polo sportivo di Castel di Sangro (Aq). “Campi da calcio impeccabili, illuminazione televisiva perfetta, 7mila posti, tripli spogliatoi, palestre e uffici e un Palazzetto dello sport che neanche il San Paolo può vantare”, ha spiegato il presidente della società Aurelio ... Leggi su lanotiziagiornale

