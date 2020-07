Mangia sashimi e si ritrova nella gola un “verme nero” di 38 mm (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama pseudoterranova azarasi ed è un parassita lungo 38 millimetri e largo circa 1,5. Una ragazza di 25 anni si è ritrovata questo ‘verme’ vicino alla tonsilla sinistra ed è andata al St. Luke’s International Hospital di Tokyo con sintomi come mal di gola e tosse. A quanto pare il parassita si sarebbe sviluppato dopo che la giovane donna ha Mangiato sashimi (piatto giapponese a base di solo pesce crudo): la donna sentiva dolore ma mai avrebbe immaginato di avere un “verme nero” alla base delle tonsille. “L’infezione orofaringea è rara – hanno reso noto i medici che hanno curato la donna – si avverte come “formicolio alla gola” e tosse. I casi sono in aumento perché lo è il consumo di pesce ... Leggi su ilfattoquotidiano

