Lorella Cuccarini e la rivincita su Alberto Matano, per lei arriva uno show in 4 serate (Di martedì 14 luglio 2020) A partire dalla prossima stagione Lorella Cuccarini non sarà più la conduttrice del programma La vita in diretta che sarà condotto a quanto pare in solitaria da Alberto Matano. Dopo aver così ricevuto il ben servito dalla Rai, sembra che comunque per lei si profili un nuovo show e questo potrebbe essere un modo per poter avere una rivincita. In questi ultimi giorni, la conduttrice purtroppo ho vissuto dei momenti piuttosto duri per via di una polemica sorta in seguito alla pubblicazione di una lettera scritta dalla stessa Lorella, attraverso la quale pare che la conduttrice abbia in qualche modo offeso il collega Alberto Matano. Dopo quanto accaduto sembrava effettivamente che la RAI avesse deciso di ... Leggi su aciclico

