La pupa e il secchione e viceversa: conduce Andrea Pucci, novità valletta (Di martedì 14 luglio 2020) La pupa e il secchione non andrà in onda quest'autunno ma sarà senz'altro fra i palinsesti Mediaset del 2021, visto che il ritorno del programma è stato molto ben accolto dal pubblico di Italia Uno e ha fatto parlare non poco, tra le provocazioni della pupa Stella Manente e la bellezza nerd del secchione Giovanni … L'articolo La pupa e il secchione e viceversa: conduce Andrea Pucci, novità valletta

